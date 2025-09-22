El funcionario policial Roiber Ripson Rodríguez, de 23 años, fue encontrado sin vida el día domingo en las aguas del río Orocopiche, ubicado en la vía hacia Mayagua, municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar.

Su desaparición había sido reportada el pasado viernes cuando, durante una jornada de pesca con amigos, cayó al río y quedó atrapado por la corriente, a pesar que sus acompañantes intentaron ayudarlo no pudieron.

Inmediatamente después del incidente, los equipos de Protección Civil del municipio Angostura del Orinoco junto a la Policía Nacional Bolivariana iniciaron las labores de búsqueda, que se extendieron por dos días sin resultados positivos. Finalmente, este domingo, tras un operativo intenso, el cuerpo de Rodríguez fue recuperado de las aguas del río.

Según testigos, el joven se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando sufrió el accidente.

Autoridades locales lamentaron la pérdida de un servidor público comprometido con su labor en la PNB, notificando a sus familiares y reforzando los llamados a extremar precauciones en zonas fluviales.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, abrió las pesquisas para conocer como acontecieron los hechos y saber que se trató de un accidente.