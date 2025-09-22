El cuerpo sin vida de Vanielys Morillo González, de 27 años de edad y perteneciente a la etnia Piaroa, fue encontrado en el sector Cumbres de Puente Loro, ubicado en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. La joven había sido reportada como desaparecida desde mediados del mes de agosto, lo que motivó una búsqueda intensa por parte de sus familiares y autoridades locales.

Según reportes oficiales, un hombre fue detenido como sospechoso tras la aparición del cuerpo. Las investigaciones preliminares señalan que este individuo tiene relación directa con la desaparición y posterior muerte de Morillo González, aunque las autoridades continúan profundizando el caso para esclarecer los móviles y circunstancias exactas del hecho.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad indígena piaroa y en la población local, quienes lamentan la pérdida de una joven que formaba parte de un grupo étnico con fuerte arraigo cultural en la región amazónica. Organizaciones sociales y representantes comunitarios han exigido justicia y una investigación exhaustiva que garantice la protección de los pueblos originarios en Amazonas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encarga de las pesquisas con el fin de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de los resultados oficiales y la confirmación de detalles adicionales sobre este lamentable suceso.

Este hecho se suma a una serie de casos que evidencian la urgente necesidad de medidas para proteger a mujeres indígenas en zonas vulnerables del país, así como fortalecer la actuación de los organismos judiciales y policiales en estas áreas.