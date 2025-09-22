Una mujer falleció y cuatro personas resultaron heridas tras una colisión ocurrida la noche del sábado en el sector Mesones, en la Troncal 9, Barcelona, estado Anzoátegui.

El accidente involucró una camioneta Jeep Grand Cherokee y un autobús de pasajeros marca Encava que cubría la ruta Calabozo-Puerto La Cruz.

La víctima mortal fue identificada como Maryoris Martínez de Sequera, de 48 años, quien viajaba como copiloto en la camioneta conducida por su esposo, Pedro Sequera, de 44 años, quien también resultó lesionado con un traumatismo toracoabdominal.

El autobús transportaba 14 pasajeros, resultaron heridos además del conductor, Nilo Arbeláez, de 36 años, con posible fractura en la pierna derecha; los pasajeros María Figueroa, de 48 años, y Omar Mendoza, de 31 años, quienes sufrieron politraumatismos.

Fuentes oficiales indicaron que la colisión ocurrió a las 9:00 pm y las causas están bajo investigación por parte de las autoridades de tránsito y seguridad.

Tras el siniestro, comisiones de Protección Civil Anzoátegui, Bomberos, Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia.

Los lesionados recibieron atención prehospitalaria en el sitio antes de ser trasladados a centros de salud, incluyendo el Centro Médico Anzoátegui y el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti.

Las autoridades hacen un llamado a reforzar las medidas de prevención y seguridad vial para evitar más tragedias.