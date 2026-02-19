El reconocido artista puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) dará el salto a la dirección de largometrajes con ‘PORTO RICO’, un ambicioso drama histórico de corte épico.

La cinta no solo destaca por la visión de Residente, sino por un elenco de primer nivel encabezado por su compatriota Bad Bunny, junto a figuras de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

‘Western Caribeño’ con sello de Óscar

Coescrita por Residente y el ganador del Óscar Alexander Dinelaris (Birdman), la película se define como un «western caribeño» basado en hechos reales. La trama explora la compleja herencia colonial de Puerto Rico bajo una estética visualmente impactante.

«He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. Esta obra es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece», afirmó Residente, quien ya cuenta con experiencia actoral en proyectos como In the Summers.

Ascenso actoral de Bad Bunny

Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año, asume aquí su primer papel protagónico en el cine.

Tras participaciones destacadas en Bullet Train y Caught Stealing, el artista se une a un reparto de veteranos de la industria como Viggo Mortensen, nominado al Óscar por Green Book y Eastern Promises; Edward Norton, reconocido por American History X y Birdman; y Javier Bardem, ganador del Óscar por No Country for Old Men.

El proyecto cuenta con el respaldo de 1868 Studios (propiedad de Residente) y Class 5 Films (de Edward Norton). Además, el cineasta Alejandro G. Iñárritu se suma como productor ejecutivo, garantizando una calidad cinematográfica excepcional.

Edward Norton comparó la escala del filme con clásicos del género.

«Esta película se inscribe en la tradición de obras como The Godfather o Gangs of New York. René es un poeta del lenguaje, y verán en él a un visionario visual. Unirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de Puerto Rico será como una llama encontrando un cartucho de dinamita», dijo.

La cinta aborda las raíces de la isla, que fue colonia española hasta 1898, año en que pasó a dominio de Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense, estableciendo el estatus político que define a la isla hasta el día de hoy.