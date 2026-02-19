La industria cinematográfica ha sido testigo de un fenómeno que redefine el poder de los clásicos. La versión cinematográfica de Cumbres borrascosas se posicionó como el estreno más potente de la temporada al acumular 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.

Este drama romántico, que marca el esperado regreso de la directora Emerald Fennell tras el impacto cultural de Saltburn, ha demostrado que el público sigue ávido de narrativas complejas y visualmente impactantes.

La estrategia detrás de este éxito fue, cuando menos, arriesgada. La producción decidió rechazar una oferta de 150 millones de dólares por parte de la plataforma de streaming Netflix. En su lugar, el equipo optó por el respaldo de Warner Bros., priorizando asegurar una distribución global exclusiva en salas de cine.

Esta apuesta por la «pantalla grande» parece haber dado frutos inmediatos, devolviendo al espectador el sentido de evento cinematográfico.

Dominio en el mercado norteamericano

En las salas de Estados Unidos y Canadá, la cinta mostró un desempeño sólido y consistente. La obra obtuvo 40 millones de dólares mediante su exhibición en 3.682 salas, según datos reseñados por la agencia EFE.

Estas cifras no solo reflejan el interés por la visión estética de Fennell, sino que también subrayan la efectividad de una campaña de mercadeo diseñada para atraer a diversas demografías, desde los amantes de la literatura académica hasta los seguidores de las nuevas tendencias estéticas del cine contemporáneo.

Competencia y permanencia en la cartelera

El panorama de la taquilla actual se completa con títulos que muestran una resistencia notable frente a los nuevos estrenos. En su tercera semana de exhibición, Send Help, bajo la dirección del veterano Sam Raimi, mantiene una solidez envidiable con un acumulado total de 73,8 millones de dólares, demostrando que el suspenso sigue siendo un imán para la audiencia.

Por su parte, el drama Solo mí cierra el listado de las producciones más vistas del mes. Con ingresos que ascienden a los 18,5 millones de dólares desde su estreno a principios de febrero, la cinta logra mantenerse en la conversación cultural, aunque a una distancia considerable del fenómeno liderado por Fennell.

El valor de la vigencia literaria

Por supuesto, el resultado obtenido por esta nueva versión de la obra de Emily Brontë confirma que las grandes campañas de promoción y la presencia de figuras de alto perfil son elementos determinantes para atraer al espectador al recinto físico. Al priorizar la experiencia de la sala, la producción demuestra que el valor de un clásico literario de 1847 posee plena vigencia en pleno 2026.

Finalmente, este éxito establece un precedente sobre la rentabilidad de las adaptaciones académicas cuando son tratadas con una visión moderna y estelar. La combinación de una dirección autoral y un respeto por la escala cinematográfica ha logrado que el romance gótico vuelva a ser el motor económico de la industria, explica El Nacional.