Tras casi diez años de un prolongado silencio creativo en cuanto a material inédito de corte político, U2 retoma su faceta más comprometida con el lanzamiento de «Days of Ash». Este nuevo EP no es solo un conjunto de canciones, sino una respuesta visceral y directa a las convulsiones geopolíticas que definen la presente década.

Liderada por Bono, la agrupación define esta entrega como una herramienta de resistencia frente a las luchas actuales por la libertad, consolidando una vez más su rol como cronistas de la realidad global.

Alianzas por la resistencia ucraniana

La producción de este trabajo destaca por una diversidad de colaboraciones que refuerzan su mensaje. En el tema «Yours Eternally», el grupo une fuerzas con la estrella británica Ed Sheeran y con Taras Topolia, el artista ucraniano que ha ganado notoriedad internacional por servir activamente en el frente militar de su país.

Esta colaboración simboliza un puente entre la cultura popular occidental y la crudeza del conflicto en Europa del Este, reafirmando el apoyo incondicional de la banda a la soberanía de Ucrania.

Homenajes a la lucha civil

El EP abre con «American Obituary», una pieza cargada de emotividad que honra la memoria de Renee Good, la activista que perdió la vida durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Sin embargo, el alcance de la obra no se detiene en América.

El repertorio se completa con temas dedicados a las movilizaciones civiles en Irán y críticas punzantes a la política de asentamientos en Cisjordania, manteniendo la línea inquebrantable de defensa de los derechos humanos que caracteriza a la formación desde la década de 1970, explica El Nacional.

El preludio de una nueva era

A sus 65 años, Bono utiliza la plataforma global de U2 para visibilizar crisis humanitarias en Gaza, Sudán y Ucrania, manifestando una «necesidad imperiosa» de desafiar el panorama mundial actual. Según el comunicado oficial, «Days of Ash» funciona como un preludio estratégico para un álbum de larga duración que la banda planea publicar antes de que finalice el año.

Finalmente, con este lanzamiento, los irlandeses demuestran que su capacidad para conectar la música con la realidad sociopolítica permanece intacta, reafirmando su influencia en la cultura contemporánea.