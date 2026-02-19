Personal de Hidrobolívar acudió con equipos de alta presión, destapó bocas de visitas obstruidas y realizó mantenimiento a la red cloacal de ambas manzanas, en la urbanización Gran Sabana de la parroquia Unare, sector mejor conocido como casitas del Core 8, Puerto Ordaz.

Un equipo de Hidrobolívar intervino recientemente en las manzanas 35 y 34 del sector Gran Sabana, parroquia Unare, para destapar la red de aguas negras obstruida. Las mismas se rebosaban en aceras y calles, afectando a la comunidad.

Francisco Gómez, vecino afectado, destacó que el personal respondió al llamado comunitario con equipos de alta presión, solventando problemas en cachimbos domiciliarios y bocas de visita. “La situación era insoportable; después de las diez de la mañana el olor fétido impedía estar en las casas. Esta calle la transitan estudiantes del Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa, y ya se reportaron casos de dengue”, relató.

Gómez elogió el trabajo: “Algunos cachimbos habían sido atendidos antes sin éxito, pero esta vez los equipos de alta presión los destaparon efectivamente”.

Ahora piden asfaltado urgente

El líder vecinal exhortó a no arrojar agua a la calle y usar correctamente el sistema cloacal para evitar colapsos. Los residentes aplaudieron la intervención de Hidrobolívar, que eliminó las lagunas fecales frente a las viviendas, el cual era un problema crónico en el sector.

Ahora exigen a la Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Caroní el asfaltado de esta vía destruida e intransitable, que impide el tráfico vehicular.

Patrullaje nocturno y diurno

Otro de los graves problemas que está ocurrido en la comunidad Gran Sabana, es sobre la presencia de sujetos extraños en motocicletas que circulan por las calles en las horas nocturnas y diurnas del sector.

Los sujetos ya han incursionado en ciertas calles, igualmente han intimidado a transeúntes y vecinos que se sientan en horas de la tarde frente a sus viviendas.

Afectados piden a uniformados del comando policial que funciona en Altos del Caroní, que hagan recorridos por la zona, también hay otro grupo de personas a pies anda metiéndose en los fondos de las viviendas.

Dengue acecha a las Casitas del Core 8 por aguas fecales estancadas – Soy Nueva Prensa Digital