Vecinos de la Torre Angostura, ubicada en Alta Vista Norte, salieron pacíficamente a la calle este sábado para protestar por la falta del servicio de agua potable, que ya suma cinco días consecutivos sin ser restablecido.

“Tenemos cinco días sin recibir el vital líquido y sin respuesta de Hidrobolívar”, denunció uno de los afectados durante la manifestación.

La comunidad asegura que la interrupción del servicio no es un hecho aislado, sino que forma parte de una situación irregular que se arrastra desde hace meses. Según los residentes, el agua llega solo por unas pocas horas en la mañana y en la tarde.

Altas tarifas vs. servicio deficiente

La indignación crece entre los afectados debido a que, a pesar de la ausencia de un servicio continuo, los vecinos se ven obligados a pagar tarifas que alcanzan los 87 mil bolívares mensuales.

Frandeli Marcano, residente del edificio desde hace 30 años, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. “Esto no es política, es salud. Queremos que las autoridades se aboquen a resolver”, expresó.

Gasto excesivo para sobrevivir

Para mitigar la crisis, el llenado del tanque de la torre requiere de 11 camiones cisternas, con un costo de $60 cada uno, lo que se traduce en un gasto superior a los $700 diarios para poder abastecer a las aproximadamente 100 familias que residen en el edificio.

El problema trasciende los límites de la Torre Angostura. Se estima que en toda la zona, más de mil familias enfrentan el mismo desafío de la escasez de agua. Sin embargo, muchos de los afectados optan por no protestar públicamente por temor a posibles represalias, según denuncias recogidas en el lugar.

La comunidad exige una solución inmediata y definitiva por parte de Hidrobolívar y las autoridades competentes para garantizar un servicio esencial para la salud y la calidad de vida. Vía: rafaeljramirezg