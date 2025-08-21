Dos buques fletados por la empresa estadounidense Chevron con petróleo venezolano llegaron a aguas de Estados Unidos. Se trata de la primera importación de crudo del país norteamericano tras la nueva licencia otorgada por el Gobierno de Donald Trump.

Los barcos «Mediterranean Voyager» y «Canopus Voyager» cargaron petróleo venezolano Boscan y Hamaca en la nación caribeña, y tienen previsto descargarlo en Port Arthur, en Texas, así como en Nueva Orleans, en Luisiana.

Igualmente, otros dos cargamentos de Chevron que salieron de puertos venezolanos, se están dirigiendo hacia Estados Unidos, según publicó la agencia de noticias Reuters.

Recientemente, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, acotó que el flujo de petróleo venezolano a EEUU se reanudaría este mes en volúmenes limitados.

Es importante acotar que Chevron normalmente procesa una parte del crudo en sus propias refinerías y vende el resto a refinadores independientes, entre ellos, Valero Energy y PBF Energy.