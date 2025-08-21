El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que este 23 de agosto de 2025, realizará un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de la cédula de identidad, en todas su oficinas a nivel nacional.

La institución de identificación venezolana dijo que el operativo va dirigido «exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de la cédula se encuentra entre los 22 y 32 millones»

Puntualizó que los ciudadanos venezolanos deberán presentar la copia simple del Acta de Nacimiento, mientras que los ciudadanos naturalizados deberán tener la copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización.

La institución de identificación venezolana destacó que el horario de atención al público ese día, será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.