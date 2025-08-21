La Diócesis de Ciudad Guayana se ha unido al llamado del Papa León XIV a una jornada universal de ayuno y oración por la paz, que tendrá lugar este viernes 22 de agosto, coincidiendo con la festividad litúrgica de Santa María Reina.
El Santo Padre ha convocado a los fieles a unirse en súplica por el fin de los conflictos armados en Tierra Santa, Ucrania y otras partes del mundo.
«Mientras la tierra continúa siendo herida por las guerras», expresó el pontífice.
A su vez, «invitó a todos los fieles a vivir una jornada, la del 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia».
En comunión con este llamado, la Diócesis de Ciudad Guayana insta a la comunidad a participar activamente de la siguiente manera:
Ayuno y oración por la paz
Se invita a todos los católicos y personas de buena voluntad a ofrecer un día de ayuno por la paz mundial, según las posibilidades de cada uno.
Apertura de templos y Adoración Eucarística
Se solicita a los sacerdotes mantener los templos abiertos durante el día, organizando momentos de oración y, de ser posible, la exposición del Santísimo Sacramento.
Sacramento de la Reconciliación
En los santuarios diocesanos y templos jubilares, se ofrecerá el sacramento de la confesión durante toda la jornada de oración, con el Santísimo Sacramento expuesto.
Celebración de la Eucaristía
Los sacerdotes invitados a celebrar la Eucaristía con una intención especial por la paz, en conmemoración de Santa María Reina.
La Diócesis de Ciudad Guayana se une así a esta iniciativa universal para elevar una voz de fe y esperanza en favor de la paz, la justicia y el consuelo para aquellos que sufren a causa de las guerras.
