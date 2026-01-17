Tras más de dos décadas desafiando la lógica del tiempo y las redes rivales, Richard Blanco, uno de los delanteros más icónicos en la historia del balompié nacional, ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 43 años.

Con una carta cargada de sentimiento y agradecimiento, el oriundo de La Guaira pone fin a un ciclo que comenzó en las canchas de futsal y culmina en el olimpo de los artilleros históricos de la Liga FUTVE.

«Me despido con la tranquilidad de haberlo dado todo», afirmó el atacante.

La trayectoria de Blanco es un testimonio de resiliencia. A diferencia del molde tradicional, su explosión en el fútbol de campo llegó a una edad madura, de la mano del recordado mentor Lino Alonso.

Desde entonces, su carrera fue un ascenso meteórico que lo llevó a vestir camisetas de peso tanto en Venezuela como en el extranjero.

El Avioncito anotó un total de 207 goles, cifra que lo consagra como el segundo máximo artillero histórico.

Más allá de los títulos y las celebraciones, la despedida de Blanco revela el lado humano del atleta.

El delantero dedicó palabras de profundo amor a su familia y recordó con especial emoción a su hija Gala, su «estrella en el cielo», cuya pérdida marcó un antes y un después en su vida personal, encontrando en el fútbol el refugio necesario para sanar y seguir adelante.

«Si algo aprendí en este camino, es que, si nadie cree en ti, solo tú puedes demostrar lo contrario», sentenció Blanco en su mensaje de despedida.

El último vuelo del «Avioncito»

Con su retiro, el fútbol venezolano pierde a un profesional ejemplar que redefinió el concepto de longevidad en el deporte.

Richard Blanco no solo deja una cifra de 207 motivos para celebrar, sino un mensaje de perseverancia para las futuras generaciones que, al igual que él en los paveros de La Guaira, sueñan con llegar lejos.

El «Avioncito Blanco» cierra sus alas en el césped, pero su nombre queda grabado de forma permanente en los libros de historia del deporte nacional.