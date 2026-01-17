En el marco de un cronograma de trabajo orientado al fortalecimiento de la infraestructura local, la Alcaldía del municipio Sifontes ha puesto en marcha una serie de proyectos técnicos y de ornato diseñados para elevar la calidad de vida de sus habitantes y mejorar la operatividad de los servicios esenciales en la jurisdicción.

Como parte de las estrategias de recuperación de espacios públicos, se lleva a cabo la instalación de la estructura iconográfica “Yo Amo a Tumeremo”. Este proyecto, ubicado en las adyacencias de la entrada principal de la capital municipal, trasciende lo estético: busca consolidar el sentido de pertenencia y renovar la imagen urbana de la ciudad, ofreciendo un entorno más humano y funcional tanto para los residentes como para quienes visitan la zona.

En materia de servicios fundamentales, la administración municipal ha priorizado la optimización del matadero municipal de Tumeremo.