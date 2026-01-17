Al menos un soldado murió y cuatro militares más resultaron heridos este viernes en un ataque con drones perpetrado, supuestamente, por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del municipio colombiano de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, cercana a Venezuela.

El Ejército señaló en un comunicado que los uniformados «fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN”.

«Este acto terrorista se registró a la altura de la vereda (aldea) Palmeras, en el municipio de Tibú, (en el departamento de) Norte de Santander, y dejó como resultado la muerte de nuestro soldado profesional Juan Esteban González Sánchez”, agregó la información.

En el ataque también resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados, quienes “presentan lesiones por esquirlas a causa de los artefactos explosivos” y fueron evacuados en un helicóptero hacia Cúcuta, capital departamental de Norte de Santander, donde son atendidos.

Justamente este viernes se cumplió un año desde que el ELN comenzó una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, en una crisis que sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.

El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.