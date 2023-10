River Plate derrotó este domingo 1-0 a Talleres de Córdoba con un tanto del venezolano Salomón Rondón, que le permitió convertirse en el único líder de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, mientras que Central Córdoba quedó como sorpresivo puntero en la Zona 2.

El Millonario, luego de la victoria en el Superclásico como visitante del domingo pasado, logró quebrar una serie de cuatro encuentros con derrotas ante Talleres e imponerse por 1-0 ante un estadio ‘Monumental’ con más de 80 mil personas.

De esta manera, River alcanzó los 16 puntos, uno más que Independiente, que el sábado igualó en cero como visitante de Argentinos Juniors y tres sobre Huracán, que el viernes cayó 1-0 en su visita a Rosario Central.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Demichelis estiró a 19 la serie de partidos consecutivos con triunfos en casa y superó la marca de Rosario Central (18 en 1974) en la era del profesionalismo del fútbol argentino.

En el restante duelo de esta zona disputados en esta jornada Instituto igualó 1-1 con Gimnasia, mientras que el lunes se completará la jornada con Arsenal-Banfield, Barracas Central-Colón y Vélez-Atlético Tucumán.

En la Zona 2, en tanto, Central Córdoba alcanzó el liderazgo tras imponerse por 1-0 a Tigre con gol del paraguayo Cristhian Ocampos para alcanzar los 13 puntos, uno más que sus tres inmediatos perseguidores: Defensa y Justicia, Godoy Cruz y Racing Club, que en esta jornada tuvieron suerte dispar.

El sábado Defensa y Justicia venció a domicilio 0-2 a Lanús, Godoy Cruz se impuso por 0-1 frente a Estudiantes en La Plata, y Racing en el último duelo del domingo cayó 1-2 contra Platense.

El restante duelo de esta Zona 2 en la octava fecha marcó una goleada 0-3 de Newell’s Old Boys sobre San Lorenzo en lo que fue la peor derrota del ‘Ciclón’ dirigido por Rubén Darío Insúa, mientras que Belgrano y Boca Juniors disputarán el último duelo el próximo martes en Córdoba.

– Resultados de la 8a. jornada:

. Viernes 06/10: Rosario Central 1-0 Huracán.

. Sábado 07/10: Argentinos Juniors 0-0 Independiente, San Lorenzo 0-3 Newell’s Old Boys, Lanús 0-2 Defensa y Justicia, Estudiantes 0-1 Godoy Cruz y Central Córdoba 1-0 Tigre.

. Domingo 08/10: Instituto 1-1 Gimnasia, River Plate 1-0 Talleres, Unión 1-0 Sarmiento y Racing Club 1-2 Platense.

. Lunes 09/10: Arsenal vs Banfield, Barracas Central vs Colón y Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán.

. Martes 10/10: Belgrano vs Boca Juniors.