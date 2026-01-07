La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes a Calixto Ortega como nuevo vicepresidente sectorial de economía, en su primera reestructuración de Gobierno tras juramentarse ante el Parlamento luego de la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses.

«Hoy instalamos el estado agroalimentario, encabezado por el nuevo vicepresidente sectorial de economía, el licenciado Calixto Ortega. Vamos para adelante», anunció Rodríguez durante visita a una comunidad, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Ortega, ingeniero industrial, fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) entre 2018 y 2025 y ocupó cargos destacados en PDVSA. Sustituye a Rodríguez, quien hasta el sábado combinaba vicepresidencia ejecutiva con control económico como ministra de Hidrocarburos.

La mandataria insistió ante industriales que «todas las políticas están garantizadas para sus inversiones» y priorizó el «ahorro de divisas» frente al bloqueo estadounidense vigente desde 2019. «Ningún agente externo gobierna Venezuela», enfatizó, respondiendo a Donald Trump, quien exigió «acceso total» a recursos naturales y amenazó nuevos ataques.

Rodríguez asumió el lunes como presidenta encargada tras la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores el sábado, en operación militar contra Caracas y tres estados. Trump afirmó que «gobernará» Venezuela, pero Caracas mantiene control institucional mientras reorganiza su estructura económica.