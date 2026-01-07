China sostuvo este miércoles que las relaciones internacionales deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en respuesta a las declaraciones estadounidenses sobre una posible acción militar para controlar Groenlandia.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, se limitó en rueda de prensa a afirmar que «la parte china ha abogado consistentemente por gestionar las relaciones entre Estados conforme a la Carta de la ONU», sin entrar en detalles específicos.

La declaración responde a la confirmación del secretario de Estado Marco Rubio de un plan actualizado para adquirir la isla ártica, justificado por Donald Trump como necesidad de «seguridad nacional» para «disuadir a China». La retórica ha escalado tras no descartar Stephen Miller el uso de la fuerza.

Pekín interviene en un contexto de alta tensión global posterior a la operación militar estadounidense en Venezuela —que capturó a Nicolás Maduro— y ante el rechazo unánime de Dinamarca, Groenlandia y siete países europeos que defienden la soberanía de la isla autónoma danesa.

La posición china refuerza el multilateralismo frente a lo que Beijing percibe como intervencionismo unilateral de Washington en el Ártico.