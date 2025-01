«Dependiendo de lo que definamos y dependiendo de lo que se decida, es muy probable que debamos realizar elecciones muy pronto», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez durante la reunión con los partidos políticos para elaborar el cronograma electoral para las tres elecciones previstas para este año en el país: gobernadores y alcaldes, diputados para la Asamblea Nacional y representantes para los consejos legislativos.

A su vez, indicó que en 2025 también se debe elegir al gobernador de la Guayana Esequiba.

A estas elecciones, Rodríguez sumó que también deben hacerse consultas para los proyectos del poder popular y reiteró que «No tenemos mucho tiempo para definirlo».

Además, sugirió enfocarse en las siguientes tareas principales: proponer fechas y proyectos de cronogramas electorales y establecer la conveniencia o no de cuáles elecciones deben realizarse antes, después, juntas o separadas y revisar, de acuerdo con la Constitución y las leyes, «la capacidad o no, las condiciones o no, los requisitos o no para ser candidatos a estos cargos», expuso el diputado.

Para el máximo representante del Parlamento, las elecciones deben hacerse, «llueva o truene», por lo que invitó a los diversos partidos políticos a trabajar en mesas para llevar propuestas al Consejo Nacional Electoral (CNE), que recordó «es quien tiene la última palabra en materia de cronograma electoral».

Rodríguez afirmó que el motivo de esa reunión es para presentar una oferta clara a los electores, para que la organización de los comicios sea «prístina» y las reglas del juego sean democráticas.