La Sala de Arte Sidor volverá a ser escenario de un encuentro con el arte este 24 de octubre a las 5:00 de la tarde, cuando los músicos Rosario Sánchez e Ivor Osorio se presenten en concierto.

El evento está pensado para los amantes de la buena música y de las expresiones artísticas que fortalecen la identidad cultural de Ciudad Guayana.

Rosario Sánchez: del ejercicio médico a la música

La doctora Rosario Sánchez, médico internista jubilada, inició su camino en la música hace dos años, tras haber tomado clases de canto. Aunque desde niña sintió una conexión profunda con el arte, fue en esta etapa de su vida cuando decidió dedicarse a él con mayor entrega.

Desde entonces, ha participado en distintas presentaciones en espacios culturales como la Sala de Arte Sidor, el teatro de la Universidad Católica Andrés Bello y el Museo de Arte y Fotografía Evelio Lucero, donde compartió escenario con el guitarrista Ivor Osorio.

Ivor Osorio: una vida entre acordes y ciencia

Con una trayectoria que combina el rigor del bioanálisis con la sensibilidad de la música, Ivor Osorio comenzó a tocar guitarra y piano a los ocho años, inspirado por su padre. Su formación académica abarca la informática, el bioanálisis y la música, disciplinas que ha sabido equilibrar a lo largo de su carrera.

Graduado como concertista, ha ofrecido presentaciones en Austria, Colombia, Panamá, Italia, Nueva York, Brasil y el Líbano, además de múltiples ciudades venezolanas. Entre sus principales maestros menciona a Julián López y Yanes Caicedo, quienes marcaron su desarrollo artístico.

Una velada para el encuentro y la inspiración

El concierto de Rosario Sánchez e Ivor Osorio será una invitación a disfrutar del arte desde la cercanía, en un espacio que se ha consolidado como uno de los principales centros culturales de la región.

La Sala de Arte Sidor abre sus puertas a proyectos que celebran el talento guayanés y promueven la conexión entre el público y los artistas que dan vida a la ciudad.