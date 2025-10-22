Dos personas perdieron la vida cuando una avioneta se precipitó a tierra en el momento en el que despegaba de un aeropuerto en el estado Táchira, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

A través de su cuenta de Instagram, el INAC precisó que la aeronave, tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local y de «inmediato se activaron los protocolos correspondientes».

La institución señaló que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de «acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro».