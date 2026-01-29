El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró este miércoles que el objetivo último de la Administración Trump es una «Venezuela democrática». Admitió que la transición tomará tiempo, sin plazos exactos, y abrió la puerta a la líder opositora María Corina Machado en el proceso.

Rubio compareció ante el Comité de Exteriores del Senado para detallar planes tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y luego recibió a Machado —premio Nobel de la Paz— en el Departamento de Estado.

Rubio comparó el proceso con la transición española, enfatizando que «llevan tiempo». «Tenemos que haber avanzado mucho más en tres, cuatro o cinco meses para que la situación no sea la misma. Podré dar una mejor respuesta cuando tengamos gente sobre el terreno», explicó.

Anticipa pronto la reapertura de embajadas, cerradas desde 2019, para normalizar relaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez —vicepresidenta de Maduro que asumió tras el arresto—. EE.UU. ejerce tutelaje sobre Rodríguez, quien se pliega a exigencias pese a declarar que no aceptará más órdenes externas.

«No estamos preparando ni tenemos intención de acción militar en Venezuela», aseguró Rubio ante senadores, aunque en una declaración escrita no descartó «el uso de la fuerza» si Rodríguez se desvía. Trump se reserva esa opción.

El papel de María Corina Machado

Rubio ve un rol para Machado en la estabilización y transición, pese a que «el control de armas e instituciones lo tiene el régimen». Trump la marginó inicialmente por falta de apoyo militar, pero tras reunirse con ella —recibiendo su medalla Nobel— quiere «involucrarla».

«Intentamos desencadenar un proceso de estabilización, recuperación y transición donde María Corina y otras puedan formar parte», dijo Rubio.

Horas después, Machado salió satisfecha de su reunión con Rubio: «Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, con respaldo de democracias clave, especialmente Trump». Insistió en regresar pronto a Venezuela para una transición «real», sin «mafias en el poder». Son «horas y días decisivos».

Rubio prioriza estabilizar Venezuela para evitar «guerra civil» post-Maduro. Crearon un «mecanismo temporal» para vender petróleo sancionado al mercado internacional, generando ingresos supervisados.

Esos fondos, en cuenta en Catar (mediador), benefician al pueblo, no al régimen anterior. Desde el 3 de enero, EE.UU. vendió crudo por 500 millones de dólares, entregando 300 millones a Caracas vía Catar.