Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, informó este miércoles que un tribunal impuso a su esposo, Rafael Tudares —yerno del opositor—, la prohibición de salir del país y declarar a medios como «medida cautelar sustitutiva» tras su excarcelación la semana pasada.

«No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso», escribió Mariana González en su cuenta de X.

Precisó que Tudares cumple un «régimen de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y ‘prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico'».

Medidas judiciales

«Gracias por el respeto, comprensión y empatía ante lo que aquí estamos comunicando, con el fin de cumplir, como nos corresponde, con las medidas judiciales que se le han establecido a Rafael», añadió.

Tudares fue liberado hace una semana tras «380 días de una injusta detención» y «más de un año de inhumana situación de desaparición forzada», según detalló su esposa el 22 de enero.

Detenido el 7 de enero de 2025 —tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato de seis años—, fue arrestado junto al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial Enrique Márquez, ambos también excarcelados.

En diciembre de 2024, Tudares recibió 30 años de prisión por cargos de conspiración y terrorismo, rechazados por ONG y opositores como motivación política. Es yerno de González Urrutia, quien desde el exilio reclama la Presidencia