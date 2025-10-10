Rusia atacó anoche territorio ucraniano con más de 465 drones y 32 misiles, con el objetivo prioritario de infraestructuras energéticas, en un nuevo ataque masivo que provocó cortes de electricidad, gas y agua corriente en doce regiones ucranianas, según informaron la Fuerza Aérea de Ucrania y el presidente Volodímir Zelenski en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Aérea, 420 de los drones fueron neutralizados. En cuanto a los misiles, uno de los dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia no pudo ser derribado, al igual que 10 de los 14 misiles balísticos Iskander utilizados en el ataque.

Zelenski confirmó la muerte de un niño en la ciudad sureste de Zaporiyia como consecuencia del ataque ruso y reportó que más de veinte personas resultaron heridas en todo el país.

Las regiones afectadas incluyen Kiev, Donetsk, Cheníguiv, Cherkasy, Járkov, Sumi, Poltava, Odesa, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Kirovogrado y Jersón.

El presidente ucraniano solicitó a la comunidad internacional “acciones decisivas” y no sólo medidas simbólicas para detener la campaña rusa contra el sistema energético ucraniano, que en días recientes ha destruido parte de la capacidad de producción de gas y electricidad, como en anteriores bombardeos a lo largo del conflicto.

Zelenski pidió a Europa, Estados Unidos y al conjunto del G7 —que agrupa a las siete democracias más industrializadas— que proporcionen a Ucrania más sistemas de defensa aérea y aseguren el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas a Rusia.

También hizo un llamado al G20 —que incluye a potencias como China— para brindar “una respuesta a esta brutalidad” rusa, criticando a algunos integrantes por hablar de paz sin tomar “medidas reales” que permitan que ésta llegue.