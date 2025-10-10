El acuerdo de alto el fuego y la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza entraron en vigor este viernes a mediodía hora local, tras el repliegue de las tropas israelíes en las zonas urbanas gazatíes, según lo pactado.

«El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)», confirmó el Ejército israelí, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que aún permanecen en Gaza.

Tras la retirada de las tropas hasta la llamada «línea amarilla», identificada por el color en el mapa divulgado por la Casa Blanca, EFE constató que decenas de habitantes de Gaza comenzaron a desplazarse hacia el norte, específicamente hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.

Corredor de Netzarim

Los soldados abandonaron también el puesto de control militar ubicado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital gazatí. Con este primer repliegue, Israel mantiene control sobre aproximadamente el 53% del territorio de la Franja, mientras que antes del alto el fuego dominaba más del 80%.

El portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que se permite la circulación del sur al norte de Gaza tanto por la vía de Rashid como por la carretera de Salah al Din, pero advirtió que el norte del enclave —Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya— continúa siendo peligroso debido a la concentración de tropas israelíes, al igual que el acceso al mar Mediterráneo.

Adraee también alertó a los residentes que es extremadamente peligroso acercarse a la zona sur de la Franja, especialmente en áreas del cruce de Rafah, el Corredor de Filadelfia y cualquier concentración de tropas en la región de Jan Yunis, ya que Israel no ha completado su retirada en esas zonas.