El asesor presidencial ruso para asuntos de política internacional, Yuri Ushakov, afirmó hoy que en este momento Rusia apoyaría la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Pienso que en este momento (Rusia) la apoyaría, si nos preguntaran», declaró Ushakov al ser consultado sobre si Rusia respaldaría la decisión del Comité Nobel en caso de otorgar el galardón al mandatario estadounidense.

El asesor hizo estas declaraciones durante la cobertura del medio ruso LIVE, en los márgenes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que se celebra en Dusambé, la capital de Kirguistán.

Por otro lado, Ushakov manifestó sorpresa y rechazo ante las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre sus condiciones para apoyar la candidatura de Trump al Nobel de la Paz.

«Causa sorpresa, diría, la estupidez de Zelenski, que dijo que Ucrania podría respaldar el Premio Nobel para Trump si Trump le vende (misiles) Tomahawk. Es decir, un premio de la paz a cambio de entregar armas. Esto es una idea monstruosa», señaló Ushakov.

El ganador del Premio Nobel de la Paz será anunciado este viernes. Este año se registraron 338 candidatos, entre ellos 244 personas y 94 organizaciones, cuyas identidades se mantienen en secreto según las normas del Comité Nobel.