El inglés George Russell ganó el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, una carrera nocturna disputada en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay.

Russell, de 27 años, que había salido desde la ‘pole’, logró su quinta victoria en la F1 al ganar en Singapur por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen y de otro inglés, Lando Norris, cuyo equipo revalidó de forma matemática el título de constructores, a falta de seis carreras.

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato, concluyó cuarto un Gran Premio que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli finalizó quinto, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton; que podría perder la séptima plaza en favor de Alonso si se confirma que rebasó varias veces los límites de pista al final de la carrera.

Entre el doble campeón mundial asturiano y Sainz cruzó la meta, en novena posición, el inglés Oli Bearman.

El argentino Franco Colapinto concluyó decimosexto.