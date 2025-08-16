El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que venezolanos que residen en países sin representación consular pueden autorizar a un tercero (familiar) el retiro de su pasaporte a través de la sede administrativa del ente en Caracas.

La medida anunciada por el organismo identificador aplica para aquellos ciudadanos venezolanos que hayan realizado el correspondiente trámite entre el 28 de julio y el 14 de agosto de 2024 desde Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, países que no cuentan con dicha representación.

De acuerdo con el Saime, las personas que estarán autorizadas para realizar el retiro de los pasaportes de los usuarios son los padres, abuelos, hijos mayores o hermanos.

Asimismo, para realizar el retiro del documento, debe tramitar un poder apostillado en el país donde reside y pagar el arancel de resguardo, el cual tiene un valor de 8 Unidades Tributarias.