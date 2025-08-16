La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lista para la protección del territorio y el combate de la minería ilegal, realizó esta acción enmarcada en la Operación «Escudo Bolivariano Maroa 2025», y gracias a la activación de una Unidad de Reacción Rápida mixta desmanteló y destruyó un campamento logístico minero ilegal, que se ubicaba en el municipio Atabapo del estado Amazonas.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, GJ. Domingo Hernández Lárez, detalló que entre los elementos incautados están tres tambores de combustible tipo gasolina, nueve motobombas de 13 HP, quince alfombras tipo tamiz, dos plantas eléctricas, sesenta kilogramos de alimentos varios, 350 metros de manguera de alta presión de 4″, tres mangueras tipo maraca de 4″, diez correas para motor, dos picos y dos palas, según nota de prensa del Ceofanb.

Además, el GJ. Hernández Lárez destacó que la acción se logró gracias al apresto operacional, labores de reconocimiento y patrullaje, «Venezuela es tierra de paz y que para mantener la tranquilidad en el territorio la FANB está desplegada en los 2.219 km la frontera lineales con el territorio colombiano», aseveró.