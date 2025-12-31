El Club de Fútbol Pachuca sacudió el mercado invernal al anunciar oficialmente el regreso de su máximo referente ofensivo, el venezolano José Salomón Rondón. Tras un breve préstamo de seis meses en el Real Oviedo del fútbol español, «El Gladiador» vuelve a la capital hidalguense para liderar el ataque de los Tuzos en 2026.

Un anuncio de película

La noticia se dio a conocer a través de una cinematográfica producción audiovisual en las redes sociales del club.

En el video, ambientado con una estética de western, se observa a Rondón caracterizado como vaquero atravesando un desierto hasta irrumpir en el Estadio Hidalgo montando a caballo.

«Ahora la memoria y la cercanía le dan la bienvenida, recibiendo al héroe que tuvo la valentía de volver», dicta la narración del clip que culmina con una sentencia contundente: «Vuelve el Rey».

Un legado de éxito en tiempo récord

El impacto de Rondón en su primera etapa con Pachuca (iniciada en diciembre de 2023) fue devastador. Antes de partir cedido a Oviedo en septiembre de este año, el ariete caraqueño registró cifras de élite de 36 tantos en 70 partidos, ocho asistencias y cuenta con un palmares de una Copa de Campeones de la Concacaf, el Derbi de las Américas y el FIFA Challenger.

Además, ganó la bota de Oro del Torneo Clausura en 2024.

Además, Pachuca se ha convertido en el club donde el venezolano ha mostrado su faceta más letal, logrando cuatro de los doce «hat-tricks» que suma en su carrera profesional.

Próximo objetivo: El debut

Se espera que Salomón Rondón esté a disposición del cuerpo técnico para el arranque del Torneo Clausura de la Liga MX.

Su reestreno oficial con la camiseta blanquiazul está previsto para el próximo 10 de enero, cuando el Pachuca visite a Guadalajara en la Jornada 1.