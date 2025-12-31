El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, anunció que su partido presentará una ley de amnistía general ante la nueva Asamblea Nacional (AN).

Al respecto de esto, el político señaló que la idea de impulsar esta nueva norma surgió luego que de conocerse el fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien murió durante su reclusión debido a un «infarto al miocardio» de acuerdo a lo informado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP).

«En innumerables ocasiones hemos alertado sobre la necesidad de ejecutar un proceso de amnistía general sujeto a lo establecido en la Constitución Nacional y demás leyes de la República», dijo.

En este sentido, el dirigente señaló que no es la primera vez que «se produce el deceso de un detenido sin que las autoridades expliquen el motivo de su encarcelamiento y sin conocerse el tribunal que lleva el caso», lo cual a su juicio «contribuye con un desenlace fatal».