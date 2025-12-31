El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó en su portal web la descarga digital de la constancia de datos de nacionalización.

Esta nueva función permite a los ciudadanos nacionalizados realizar el trámite de forma estrictamente personal utilizando su número de cédula venezolana.

El proceso consiste en completar un formulario sobre la vía de obtención de la nacionalidad y realizar el pago a través de la banca vinculada. Una vez validada la información, el usuario podrá descargar la planilla digitalizada, eliminando la necesidad de acudir a las sedes físicas.

Esta actualización se suma a otros servicios digitales recientes, como el registro de movimientos migratorios, con el fin de modernizar y facilitar el acceso a documentos legales en el país.