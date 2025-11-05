Los Reales de Kansas City anunciaron la extensión por dos temporadas del contrato con su capitán y estelar receptor criollo, Salvador Pérez.

El acuerdo asegura la permanencia del jugador de 35 años, que cuenta con 14 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, hasta el final de la campaña de 2027.

Aunque el club poseía una opción para mantener a Pérez en la nómina en 2026 por 13.5 millones de dólares, el nuevo pacto consolida el deseo mutuo de prolongar la relación.

J.J. Picollo, gerente general de los Reales, enfatizó la importancia de la figura de Pérez.

«Salvy es una leyenda de los Reales y uno de los jugadores más importantes que esta franquicia ha tenido. Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabían que queríamos que su legado con nosotros continuara más allá de eso. Valoramos el compromiso de Salvador con los Reales, y estamos igual de entusiasmados que nuestros fanáticos», declaró Picollo sobre el acuerdo.

El palmarés de Pérez en Kansas City cuenta con cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata, nueve selecciones al Juego de Estrellas y el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial de 2015, ganada por los Reales.

En el plano ofensivo, el valenciano demostró su poder en la temporada de 2021, cuando logró un liderato en jonrones y remolcadas al conectar 48 cuadrangulares e impulsar 121 carreras.

Además, en la presente campaña, Salvador Pérez ha mantenido un alto rendimiento con 30 jonrones y 100 carreras impulsadas.