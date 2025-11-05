Un nuevo accidente minero en la zona Sur del estado Bolívar, un derrumbe en un pozo artesanal dejó un saldo de un minero fallecido y dos heridos que fueron rescatados después de quedar atrapados.

La tragedia ocurrió en horas del mediodía del martes, en el sector Caratal, específicamente en la zona industrial conocida como «4 esquinas» del municipio El Callao.

El colapso afectó un cilindro de siete metros de profundidad con tres metros de galerías, uno de los cuales quedó completamente cerrado por arena producto de un deslave.

Los equipos de rescate, formados por representantes de Control de Emergencia de Minerven, Resguardo Nacional Minero, la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y Policía del Estado Bolívar, desplegaron labores inmediatas para socorrer a los mineros atrapados.

Dos de las víctimas ya fueron identificadas: Galarcio Montilla Yerluis Angelo de 32 años y Montilla Hernández Ronger Yilso de 30 años, mientras que el nombre del tercer minero aún se mantiene bajo investigación.

Los rescatistas lograron extraer con vida a dos, quienes presentan politraumatismos y fueron trasladados al hospital Tipo I Juan Germán Roscio en Guasipati.

Este accidente es el segundo en menos de un mes en la misma área minera, lo que pone en evidencia las condiciones riesgosas y la urgente necesidad de reforzar la seguridad laboral en la región, especialmente en la minería artesanal, donde la fragilidad del terreno y las malas condiciones aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores.

Las autoridades continúan con la búsqueda y maniobras para evitar más incidentes, en una zona donde los mineros y sus familias dependen en gran medida de esta actividad económica, a pesar de los peligros involucrados.