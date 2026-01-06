El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, viaja este martes a París para participar en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, convocada por el presidente francés Emmanuel Macron con el fin de consolidar el apoyo a Kiev.

El desplazamiento se produce en medio de la conmoción internacional por el reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela y marca el primer viaje al extranjero de Sánchez en 2026, lo que le impedirá asistir a la tradicional ceremonia de la Pascua Militar, presidida por Felipe VI en el Palacio Real.

La última reunión de esta coalición —impulsada por Francia y Reino Unido, e integrada por una treintena de países— se celebró el 11 de diciembre por videoconferencia. En esta ocasión, de formato presencial y con la presencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Macron ha anunciado que el objetivo es asumir «compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera» en Europa.

Zelenski se reunió a finales de año en Florida con el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en un plan de paz que aún no se ha materializado.