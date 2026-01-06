La detención de Nicolás Maduro por EE.UU. no altera la estrategia china sobre Taiwán, aunque Pekín la explotará para erosionar la imagen de Washington, según cuatro expertos consultados por EFE.

Factores clave para acciones chinas: economía interna, capacidades del Ejército Popular de Liberación, política taiwanesa y estrategia EE.UU., no Venezuela.

«China ve Taiwán como asunto interno; justificaciones de Trump en Venezuela no aplican», dice William Yang (International Crisis Group). «Pekín ya preparaba ‘reunificación’ antes de Maduro».

Venezuela y Taiwán, realidades contrapuestas

Operación EE.UU. en Venezuela siguió maniobras chinas cerca de Taiwán (gobernada autónomamente desde 1949, «inalienable» para Pekín). James Char (S. Rajaratnam) descarta fuerza letal: «No encaja con doctrina china post-globalización, salvo guerra total».

Taiwán difiere: clave en chips IA, aliado armamentístico de Washington. Wen-Ti Sung (Atlantic Council): «Ataques de decapitación como en Venezuela disuaden a Pekín».

Una «victoria propagandística» para Pekín

Todos ven ganancia para China: mina reputación EE.UU. Lin Jian exigió liberar a Maduro/Flores por violar normas internacionales. Xi Jinping, con premier irlandés Micheál Martin: «Grandes potencias deben respetar soberanía».

Michael Cunningham (Univ. Nacional Taiwán): «Refuerza narrativa china de EE.UU. como revisionista en Sur Global y Latinoamérica».