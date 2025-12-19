El Consejo Legislativo del Estado Guayana Esequiba (CLEGE) sancionó formalmente la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el Ejercicio Fiscal 2026, luego de cumplirse los debates parlamentarios correspondientes sobre la propuesta presentada originalmente por el Ejecutivo Regional, liderado por el gobernador Neil Villamizar.

La aprobación de este instrumento legal asegura los recursos necesarios para el funcionamiento institucional, la inversión en servicios públicos y el desarrollo de proyectos de infraestructura en todo el territorio estadal durante el próximo año.

Respaldo Jurídico y Legislativo

El proceso de sanción se llevó a cabo haciendo uso de las facultades conferidas al Poder Legislativo en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, la cual establece como atribución irrenunciable de los legisladores la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto de sus respectivas entidades.

Con esta sanción, el cuerpo legislativo ratifica la viabilidad financiera del plan de gestión presentado por el mandatario Neil Villamizar, garantizando que la administración regional cuente con el soporte jurídico para la ejecución de políticas públicas a partir del 1 de enero de 2026.

Enfoque en el Desarrollo Regional

El presupuesto aprobado contempla partidas estratégicas orientadas a consolidar la presencia institucional y el bienestar social en la entidad. La ley prioriza la asignación de fondos para áreas críticas, permitiendo que el Ejecutivo Regional proceda con la planificación de obras y la atención directa a las comunidades.

Tras su sanción en el parlamento regional, la ley será remitida al Ejecutivo para su respectiva promulgación y publicación en Gaceta Oficial, cumpliendo así con el ciclo administrativo que dicta la normativa venezolana para la gestión de fondos públicos.