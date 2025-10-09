El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felizizó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza. Peña manifestó que este acuerdo representa «un primer paso significativo para una paz duradera» en el Oriente Medio.

En su cuenta de la red social X, Peña expresó: «Mis más sinceras felicitaciones al apreciado presidente @realDonaldTrump por la firma de la primera fase del histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que incluye un plan de retirada de Gaza y la liberación de todos los rehenes». Asimismo, expresó su confianza en que este avance será fundamental para la estabilidad de la región.

El mandatario paraguayo también valoró el papel mediador de Catar, Egipto y Turquía, reconocidos por su apoyo para concretar el acuerdo.

Donald Trump, quien aspira al Premio Nobel de la Paz, anunció el acuerdo en un mensaje publicado en su red Truth Social, indicando que Israel comenzará a retirar sus tropas a una línea previamente acordada como parte del camino hacia una paz «sólida, duradera y eterna». Además, aseguró que la liberación de todos los rehenes de Hamás será inminente.

Trump agradeció especialmente a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía por su trabajo en las negociaciones en El Cairo, calificando lo logrado como un «evento histórico y sin precedentes».

Entre los puntos iniciales del plan de paz se incluyen el cese de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como fallecidos, un cambio de millas de presos palestinos.

El acuerdo plantea también el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza que permita futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, un aspecto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado.