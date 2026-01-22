El proceso legal que enfrenta a los protagonistas de la película It Ends With Us ha tomado un giro mediático tras la filtración de comunicaciones privadas.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York desclasificó recientemente una serie de mensajes de texto entre la actriz Blake Lively y la superestrella del pop Taylor Swift. En estos intercambios, ambas discuten abiertamente la disputa legal que Lively mantiene contra su compañero de reparto y director, Justin Baldoni.

Crisis de amistad y agotamiento

Uno de los puntos más críticos de la conversación muestra a una Lively vulnerable, cuestionando la estabilidad de su relación con la cantante. La actriz llegó a expresar sentirse como una «mala amiga», describiéndose a sí misma como un «saco de tristeza» debido a su obsesión con el conflicto legal.

Ante esto, Swift respondió con honestidad sobre el distanciamiento que percibía, comparando los mensajes de Lively con un «correo corporativo enviado a 200 empleados» y lamentando la pérdida de la espontaneidad en su comunicación habitual.

Reacciones ante las declaraciones de Baldoni

Los documentos también incluyen un intercambio de diciembre de 2024, donde Swift reaccionó a una noticia de la revista People sobre el pasado de Baldoni.

La cantante calificó de cínica la actitud del actor, sugiriendo que sus declaraciones eran una estrategia ante la inminente demanda.

«Este imbécil sabe que se le viene algo encima», escribió la artista semanas antes de que salieran a la luz las acusaciones formales de acoso sexual contra el actor.

El desenlace y el camino al juicio

Tras conocerse el despido de Baldoni por parte de su agencia de representación, Swift celebró el resultado con Lively, asegurando que su victoria ayudaría a prevenir situaciones similares en el futuro.

Cabe destacar que Swift ya ha accedido a declarar en las preparaciones de esta batalla legal, la cual tiene previsto su juicio en Nueva York para el próximo mes de mayo. La demanda de Blake Lively no solo incluye cargos por acoso sexual durante el rodaje, sino también por una presunta campaña de desprestigio orquestada tras las denuncias.