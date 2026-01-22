La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha revelado los nominados para la 98.ª edición de los premios Oscar, confirmando las predicciones de los expertos y marcando hitos sin precedentes en la historia del certamen.

La película de vampiros Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se ha alzado como la gran protagonista de la temporada al obtener 16 nominaciones, la cifra más alta jamás lograda por un filme en la historia de los premios.

Un duelo de titanes en la gran pantalla

El éxito de Coogler no es un caso aislado. Una batalla tras otra, la nueva obra de Paul Thomas Anderson, sigue de cerca con 12 candidaturas. Ambas producciones se medirán en las categorías principales, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Mientras que Michael B. Jordan defenderá su postulación como Mejor Actor por Sinners, Leonardo DiCaprio hará lo propio por el filme de Anderson.

La competencia en las categorías de reparto también es feroz, con figuras como Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Benicio del Toro y Sean Penn luchando por la estatuilla dorada.

El cine internacional toma fuerza

La presencia global es otro de los pilares de esta edición. El filme noruego Valor sentimental, de Joachim Trier, ha logrado una hazaña notable al colarse con 10 candidaturas, incluyendo Mejor Película, Dirección y Actriz de Reparto para Renate Reinsve.

Por su parte, la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, ha impactado en la Academia al conseguir nominaciones no solo en el apartado internacional, sino también en Mejor Película y Mejor Actor para Wagner Moura.

Excelencia técnica y fantasía

La adaptación de Frankenstein por Guillermo del Toro también figura entre las favoritas con 10 menciones.

Aunque destaca en apartados técnicos como Mejor Maquillaje, Fotografía y Diseño de Producción, la visión del mexicano ha logrado posicionar a Jacob Elordi en la carrera por el Oscar al Mejor Actor de Reparto. Otros títulos con fuerte presencia son Marty Supreme, con 9 candidaturas, y Hamnet, que acumula 8.

La gran gala de Hollywood

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por segundo año consecutivo, la conducción estará a cargo de Conan O’Brien, quien tendrá la responsabilidad de guiar una noche que promete ser histórica para el cine contemporáneo, marcada por el regreso de grandes directores y el reconocimiento a nuevas voces del panorama mundial.