El cruce fronterizo entre Egipto e Israel en Rafah retomó la entrada de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza este miércoles 15 de octubre, un día después de que los pasos estuvieran cerrados debido a tensiones relacionadas con el reciente conflicto y el alto el fuego vigente.

De acuerdo con reportes de la televisión egipcia Al Qahera News, vinculada a la inteligencia de ese país, camiones cargados con combustible y gas se desplazaron desde el cruce de Rafah hacia los puntos de entrada israelíes de Kerem Shalom y Al Auja. Desde estos lugares, la ayuda es canalizada hacia el territorio palestino asediado.

La ONU había confirmado el cierre temporal de los cruces israelíes y solicitó a las partes involucradas, tanto al Gobierno de Israel como a Hamás, respetar los términos del alto el fuego para facilitar un aumento progresivo en la entrega de materiales humanitarios.

Una tensión significativa surgió cuando Hamás inicialmente retuvo los cadáveres de varios rehenes capturados durante el conflicto. Tras una reciente entrega a la Cruz Roja de cuatro cuerpos, tres de ellos ya identificados, las partes parecen mostrar señales de avance. No obstante, aún permanecen en manos de los grupos palestinos unos veinte cuerpos, lo que mantiene bajo presión las negociaciones y ha llevado a Israel a considerar restricciones adicionales en la apertura del cruce hasta recibir todos los restos.

El conflicto y sus secuelas humanitarias continúan captando la atención mundial, mientras las organizaciones internacionales, países vecinos y el propio Egipto buscan mediar para garantizar la entrada segura de ayuda a una población que enfrenta una crisis humanitaria profunda.