Para profundizar en el conocimiento de los vectores de enfermedades, un equipo de investigadores realizó un exhaustivo trabajo de campo en dos reservas naturales del estado de Río de Janeiro. Utilizando trampas luminosas, capturaron un total de 1.714 mosquitos pertenecientes a 52 especies distintas.

El objetivo central era identificar las fuentes de alimentación de las hembras para comprender mejor la dinámica de interacción entre los insectos y los vertebrados de la zona.

El «código de barras» de la sangre

Una vez en el laboratorio, se seleccionaron las hembras que se encontraban saciadas. Los científicos extrajeron el ADN de la sangre presente en el abdomen de los insectos y emplearon técnicas de secuenciación para analizar un gen específico.

Este segmento genético actúa como un «código de barras» biológico, permitiendo comparar los resultados con bases de datos globales para determinar con exactitud a qué especie pertenecía la última comida del mosquito.

Predominancia de la fuente humana

Los resultados del análisis arrojaron datos reveladores sobre el comportamiento de estos insectos. De las muestras procesadas con éxito, se identificó que la gran mayoría de las picaduras correspondían a seres humanos (18 casos), seguidos en menor medida por aves, un anfibio, un cánido y un ratón.

Asimismo, este hallazgo destaca que, incluso en entornos de reserva natural, la presencia humana se ha convertido en un objetivo prioritario para diversas especies de mosquitos.

Factores de proximidad y riesgo sanitario

De acuerdo con Anthony Alencar, investigador del estudio, el comportamiento de estos insectos es complejo. Si bien algunas especies poseen preferencias innatas, la disponibilidad y la proximidad del huésped son los factores que más influyen en su alimentación.

Finalmente, la investigación concluye que este tipo de datos es vital para la salud pública, ya que funciona como una alerta temprana sobre el riesgo de transmisión de virus y permite diseñar estrategias de control más efectivas para prevenir futuros brotes.