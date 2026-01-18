La vicepresidenta ejecutiva y actual presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó recientemente que durante la próxima semana sostendrá encuentros de alto nivel con los gabinetes económicos y de servicios públicos.

El objetivo central de estas reuniones es coordinar la implementación operativa de dos fondos soberanos estratégicamente diseñados para canalizar los ingresos nacionales directamente hacia el bienestar de la población venezolana.

Inversión en el bienestar humano

Rodríguez detalló la naturaleza de estas herramientas financieras, explicando que el primer fondo soberano tendrá un enfoque estrictamente social. Este mecanismo captará los dividendos generados por la producción y exportación de petróleo y gas para blindar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Asimismo, los recursos se destinarán de forma prioritaria a fortalecer los sistemas públicos de salud, los programas de alimentación, el acceso a la educación y la construcción de viviendas.

Fortalecimiento de la infraestructura nacional

Por su parte, el segundo fondo soberano estará dedicado exclusivamente a la optimización de los servicios públicos y la recuperación de la infraestructura del país.

La mandataria interina precisó que áreas críticas como el suministro de agua potable, la distribución de gas doméstico, la estabilidad del sistema eléctrico y el mantenimiento de la vialidad nacional recibirán financiamiento directo de estos activos una vez comiencen a percibirse los dividendos por las ventas de hidrocarburos.

Atención a víctimas en Ciudad Tiuna

Ella ofreció estas declaraciones durante un recorrido por el urbanismo Carlos Raúl Villanueva, en Ciudad Tiuna, Caracas. En este sector se llevó a cabo una jornada de Asistencia Social Integral para atender a las familias que sufrieron las consecuencias directas de los ataques ocurridos el pasado 3 de enero.

Asimismo, la jornada incluyó servicios de salud, apoyo psicológico y el despliegue de bodegas móviles para el abastecimiento de alimentos.

Reconstrucción y compromiso histórico

Durante la actividad, se constató que 463 apartamentos resultaron afectados tras la agresión militar contra el territorio venezolano. Ante esto, Rodríguez aseguró que existe una instrucción clara de recuperar de forma inmediata cada vivienda impactada.

Finalmente, la mandataria Delcy Rodríguez resaltó la importancia de la unidad nacional y la paz socioeconómica, reconociendo además las manifestaciones culturales de los niños de la zona, quienes expresaron sus deseos de esperanza para el porvenir del país.