La participación en las elecciones presidenciales de Portugal que se celebran este domingo se ha situado en el 45,51% hasta las 16.00 horas, diez puntos por encima de la participación de 2016 y ocho por encima de la de 2021.

El dato ha sido proporcionado por el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans, quien ha destacado en declaraciones a la televisión pública lusa, RTP, que la votación se desarrolla «en perfecta normalidad, sin incïdentes de importancia y sin problemas».

En los comicios de 2021 la participación a las 16.00 horas era del 35,44%, mientras que en 2016 el dato fue del 37,69% y en 2011, del 35,16%. En 2021 la participación total fue del 60,76%. Mientras, ya han votado los once candidatos presidenciales, incluido el último en sumarse, el humorista Manuel João Vieira, que ha prometido un Ferrari y un grifo de vino en cada casa.

Las encuestas sitúan en cabeza al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (24%), y al socialista António José Seguro (23%), seguidos del candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (19%), del exmilitar independiente Henrique Gouveia e Melo (14%) y del candidato del gobernante Partido Social Demócrata Conservadorz Luís Marques Mendes (14%).