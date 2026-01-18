Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en el estado Aragua, adscritos a la Estación Policial Municipal Zamora, aprehendieron a un ciudadano identificado como Wilmer Tomás Ríos Viera, de 50 años de edad, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de sus dos hijastras.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Nueva Revolución de Múcura, zona rural del municipio Ezequiel Zamora, tras una rápida movilización articulada a través de los cuadrantes de paz.

La detención se materializó luego de que los vecinos, al percatarse de los hechos, se comunicaron de inmediato con las autoridades mediante las líneas telefónicas asignadas al cuadrante de la zona.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, ente encargado de realizar las investigaciones de rigor y presentar al señalado ante los tribunales correspondientes.