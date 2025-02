El hospital enfrenta una severa crisis debido a la falta de insumos básicos para atender a los pacientes que ingresan por diferentes causas, según familiares de los enfermos deben comprar hasta los guantes para recibir asistencia.

Familiares sienten temor de denunciar con nombres y apellidos la escasez que se vive adentro de unos de los centros asistenciales más grandes de Ciudad Guyana, el cual pertenece al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Una mujer de 60 años, llevó a su hermano con una peritonitis crónica, tenía que ser intervenido de emergencia, sin embargo, el familiar tuvo que costear los insumos.

Pidieron tres kits quirúrgico, uno para el especialista, el segundo para auxiliar y un tercero para el paciente; además, guantes, solución, inyectadora, anestesia local, gasas, alcohol, anticoagulante, entre otras cosas necesarias.

Odisea

El problema lo vive cada persona que llega en busca de asistencia médica al mencionado centro asistencial, también denunciaron que solo existe un baño en el área de emergencia y en estado critico

Para ellos es una odisea hacer una necesidad fisiológica en el hospital; aunado a que el único baño no tiene puerta y deben conseguir agua para echarle a la poceta porque no llega a la tubería, el mismo problema ocurre en los pisos, no hay agua.

A pesar de estas condiciones adversas, familiares elogian la dedicación y vocación de servicio de los médicos y enfermeras, quienes a menudo, trabajan en condiciones extremas y con recursos limitados.

Continúan diciendo que el enfermo en etapa preoperatoria tiene que tener todos los exámenes antes de la cirugía que se hacen en laboratorios privados, supuestamente, el hospital no cuenta con este servicio, tampoco con especialistas disponibles.

El hospital no cuenta con los especialistas; tampoco con laboratorios “y cada consulta privada son aproximadamente 80 dólares, en el hospital únicamente hay rayos X y el aparato se dañó el día miércoles”, exclamó Aurora.

Familiares de los enfermos tienen que ingeniárselas para hacer sus necesidades fisiológicas en los alrededores del hospital, o detrás de las piedras que se hallan en la entrada del Raúl Leoni

Seis galones de agua potable

La situación en el Hospital Dr. Raúl Leoni, es crítica, afectando gravemente a los pacientes y sus familiares. Tras una operación, los familiares deben proporcionar seis galones de agua potable, aproximadamente cinco litros cada uno, para la recuperación del paciente durante su hospitalización.

Aquellas personas que tienen enfermos hospitalizados en este centro del IVSS, se quejan porque los múltiples problemas los obliga a buscar alternativas insalubres en los alrededores para hacer sus necesidades.

Afirman que los baños en las áreas de consulta están clausurados o convertidos en depósitos, forzando a los usuarios a esconderse detrás de piedras en la entrada del hospital para vaciar la vejiga.