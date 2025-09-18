La selección colombiana sub-17 derrotó este miércoles por 2-1 a la de Venezuela en un partido amistoso disputado en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, que trascendió lo deportivo porque buscó impulsar la inclusión social en la región del Catatumbo.

El pitido inicial resonó en el estadio General Santander, donde juega el Cúcuta Deportivo. Sin embargo, en esta ocasión, el color amarillo resaltó en más de 5.000 fanáticos que apoyaron a la selección colombiana, la cual tiene la mirada puesta en la Copa Mundial sub-17.

En el Mundial de Catar, Venezuela forma parte del Grupo E junto con Inglaterra, Haití y Egipto, mientras que Colombia está encuadrada en el Grupo G con Alemania, Corea del Norte y El Salvador.

En el minuto 16, el estadio estalló de júbilo por un penalti cobrado con maestría por el delantero colombiano Kevin Angulo, elevando la emoción de los espectadores.

Ventaja de Colombia

La fiesta tricolor continuó en el minuto 33, gracias a un remate certero de Cristian Flórez, que consolidó la ventaja de Colombia, en medio del sonido de las cornetas que animaban a los suyos.

Sin embargo, Ender Albarrán aprovechó un descuido de la defensa colombiana y marcó su gol en el minuto 84, avivando emociones en la capital nortesantandereana, pero el tiempo no le alcanzó a los venezolanos y el encuentro culminó 2 a 1 a favor de Colombia.

«Iniciamos este evento que va a durar muchas semanas por el bien de un departamento que tanto despierta cariño y solidaridad de parte de todos los colombianos», dijo en rueda de prensa el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

El dirigente explicó que la FCF está comprometida con los ministerios del Trabajo y del Deporte en estimular la práctica del fútbol en regiones que, como el Catatumbo, situada en el departamento de Norte de Santander, son afectadas por el conflicto armado colombiano.

Norte de Santander

El directivo añadió que «las estadísticas indican que en Norte de Santander hay 320.000 niños y niñas en etapa adolescente, lo que crea un núcleo inmenso para un futuro próspero».

Como parte de esa estrategia de inclusión social, la Federación protocolizó hoy en Cúcuta un convenio con los dos ministerios, que luego irán a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, a ratificarlo.

«Es un partido que tiene una condición especial de amistad porque es un equipo de un país vecino, de un país hermano, con el que tenemos una larga historia en común», dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Igualmente, destacó que «muchos de los hermanos venezolanos están aquí, muchos se han hecho ciudadanos colombianos y es un partido que inaugura o que permite el lanzamiento de un torneo de fútbol en el Catatumbo».

El Catatumbo, del cual hacen parte también los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y que, desde hace décadas, es disputada por grupos guerrilleros y paramilitares.