La ONG Foro Penal informó este miércoles que en Venezuela hay 89 presos políticos con nacionalidades extranjeras o venezolanos con otra ciudadanía, entre ellos 21 colombianos que son mayoría en la lista.

En el reporte, publicado a través de Instagram, la organización detalló que, entre los 89 extranjeros, hay también tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos, según un conteo hasta este 15 de septiembre.

El resto son de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania, de acuerdo con la organización.

Entre los venezolanos detenidos con doble nacionalidad, hay 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro.

Además, hay una persona detenida con doble nacionalidad iraní e irlandesa, y otro con ciudadanía polaca y ucraniana, precisó Foro Penal.

En agosto pasado, Estados Unidos reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en Venezuela «debido -señaló- a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles».

Tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Este lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a España su «influencia y liderazgo» para que, por la «vía diplomática», se impulse la liberación de los presos políticos en Venezuela.