Servando y Florentino no dejan de traernos buenas noticias a nivel de conciertos y estrenos de nuevas canciones.

Como una sorpresa cuidadosamente preparada para agradecer el inmenso apoyo de su gran fanaticada, y especialmente por el cariño y la gran receptividad que han recibido ante las fechas de su gira, Servando y Florentino sorprendieron con el remix de Lunares junto a Jerry Rivera.

«Qué mejor forma de celebrar que ya estamos a menos de un mes de nuestro primer show, que con una canción junto a nuestro hermano Jerry Rivera. Un remix que, además, marca oficialmente el inicio del LADO B de ‘Se buscan vivos o inmortales», confesaron los Primera, entre risas y emoción.

El dúo mostró su agradecimiento a través de sus redes sociales, donde destacaron que este junte histórico quedará grabado en la memoria de la salsa contemporánea.

El remix llega en un momento clave para la agrupación, que se encuentra en pleno asalto creativo y preparando una serie de presentaciones en vivo que prometen sorprender a los fans con una propuesta fresca sin perder la esencia romántica y festiva que caracteriza sus temas.

Jerry Rivera, figura icónica de la salsa, aporta su recognizable voz y carisma al tema, enriqueciendo la mezcla con un puente melódico que fusiona la sensualidad de Lunares con la energía juvenil de Servando y Florentino.

Este encuentro entre generaciones subraya una tendencia actual en la música latina: las colaboraciones que enriquecen el repertorio y acercan a distintas audiencias, manteniendo un hilo conductor de nostalgia y renovación.