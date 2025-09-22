Con una asistencia de aproximadamente 400 personas vestidas de morado, la primera Caminata por la Memoria de la Fundación Alzheimer – Capítulo Guayana fue un rotundo éxito.

A pesar de algunas dificultades para llegar, la multitud se reunió en el parque La Llovizna para mostrar su solidaridad y crear conciencia sobre el Alzheimer.

El evento, que se propuso eliminar el estigma asociado con la enfermedad, no solo fue una caminata de cinco kilómetros, sino una jornada completa de actividades.

Los asistentes participaron en una variedad de ejercicios, incluyendo zumba y prácticas funcionales, además de disfrutar de rifas y sorteos.

«Lo importante es que todos vistieron de morado, se solidarizaron con el Alzheimer», comentó Janette Molina, una de las representantes de la fundación.

«Esto es para hacer un llamado a las personas, para que eliminemos un poco ese estigma que tenemos con respecto al Alzheimer y poder hablar de la enfermedad, de los factores de riesgo, de las señales de alarma, todo eso», continúo.

Asimismo, dijo que para aquellos que no podían completar la caminata, se organizó un espacio separado dentro del parque donde se ofrecieron terapias de estimulación cognitiva.

Este enfoque inclusivo aseguró que todos los interesados pudieran participar, sin importar su condición física.

La Fundación Alzheimer – Capítulo Guayana se mostró optimista con la gran afluencia de personas, considerando el evento como un importante paso para aumentar la conciencia pública y fomentar la conversación sobre esta enfermedad neurodegenerativa en la región.