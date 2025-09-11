La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la base de Misiones Negra Matea, en el sector Sifontes III de la parroquia Tumeremo.

Durante la jornada, se benefició a más de 80 personas, entre jóvenes y adultos, a quienes se les realizaron mediciones de peso y talla para evaluar su estado nutricional.

Además de las evaluaciones, los asistentes recibieron tratamientos de desparasitación y otros suplementos, con el fin de mejorar su salud y combatir la desnutrición.

La jornada representa un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, reafirmando el compromiso del gobierno local y regional con la atención social y de salud de la población más vulnerable.